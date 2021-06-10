На заводе «Норникеля» погиб рабочий

https://static.news.ru/photo/8b523fcc-c9fa-11eb-8163-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рабочий, пострадавший на предприятии «Норникеля» в Норильске, умер в автомобиле скорой помощи. Об этом РИА Новости сообщил представитель прокуратуры Красноярского края.

По предварительным данным ведомства, рабочий компании-подрядчика «Стройлидер» пострадал после обрушения пола галереи. В результате происшествия он упал с высоты и получил различные травмы. Его госпитализировали в городскую больницу.

Рабочий компании-подрядчика умер в скорой, — цитирует агентство прокуратуру.

В компании подтвердили факт гибели рабочего. Отмечается, что сотрудники фирмы-подрядчика осуществляли работы по замене металлоконструкций на высоте около 10 метров. Прокуратура начала проверку обстоятельств трагедии.

Ранее 21 мая в посёлке Дмитриадовка близ города Таганрога Ростовской области при проведении работ на очистных сооружениях погибли семь человек, ещё двоих искали спасатели. Пятеро рабочих госпитализированы. Позднее количество жертв возросло до 10. Причина смерти — выброс метана.