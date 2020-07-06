В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за аномальной жары

https://static.news.ru/photo/f727167a-bf90-11ea-9f50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Москвы объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Аналогичное предупреждение действует для жителей Тамбовской, Липецкой, Курской, Воронежской и Белгородской областей, сообщили 6 июля специалисты Гидрометцентра РФ.

Эксперты отметили, что в указанных регионах страны имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Степень интенсивности опасных явлений: «оранжевый» — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. В столице аномальная жара ожидается до 16:00 понедельника, 6 июля, а в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях — до 12:00 среды, 8-го числа, — сообщается на сайте Гидрометцентра.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщал, что днём 6 июля в Москве 28–30 градусов тепла, по области — 26—​31 градус. Глава Гидрометцентра Роман Вильяфанд, в свою очередь, отметил, что температура в столице понизится сразу на 7–8 градусов 9 июля.

А юг России ждёт новая волна жары в ближайшее время. Температура превысит норму на восемь градусов. До 39–40 градусов жары прогнозируется даже в Белгородской, Ростовский и Липецкой областях. Продлится волна жары пять дней, до 8–9 июля.

Как ранее передавал NEWS.ru, начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила, что 4 июля в регионе был установлен температурный рекорд. Воздух прогрелся до 36,4 градуса, перекрыв максимум этого дня, который был зафиксирован в 1996 году.