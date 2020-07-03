В Москве найден мёртвым психолог Александр Войскунский

https://static.news.ru/photo/b87998a4-bd46-11ea-a50d-fa163e074e61_660.jpg Александр Войскунский Фото: Krassotkin/СС0/commons.wikimedia.org

Психолог Александр Войскунский найден мёртвым в своей квартире на улице Богданова в Москве.

Предварительно, причиной смерти могло стать заболевание — 73-летний психолог страдал острой сердечной недостаточностью, передаёт РЕН ТВ.

Александр Войскунский родился 18 мая 1947 года в Баку. Он окончил отделение структурной и прикладной лингвистики филологического факультета МГУ. Получил особую известность как специалист по влиянию Интернета на психику человека. Также Войскунский заведовал лабораторией «Психологические проблемы информатизации» факультета психологии МГУ.

Ранее NEWS.ru писал, что врач-психиатр Фёдор Кондратьев пытался выпрыгнуть из окна в эту пятницу, 3 июля. Психиатр прославился созданием многофакторной концепции механизмов формирования общественно опасных действий «синдром — личность — ситуация».

Кондратьев также участвовал в судебно-психиатрической экспертизе маньяка Андрея Чикатило и других серийных убийц, а также полковника Юрия Буданова, обвинённого в похищении и убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой.