В Московском зоопарке появились на свет четыре амурских тигрёнка

https://static.news.ru/photo/289d36e8-ece2-11ea-a79c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

В центре воспроизводства Московского зоопарка под Волоколамском на свет появились четыре амурских тигрёнка, подвид которых занесён в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России.

Как рассказала гендиректор учреждения Светлана Акулова, в подмосковном центре проживают четыре взрослых амурских тигра. Среди них три самки, которых зовут Шива, Барышня и Матрёшка, а также самец Тихон. Шива была беременна примерно 100 дней. В итоге она родила четырёх котят — двух самцов и двух самок.

По словам Акуловой, первые три месяца мать не выпускала детёнышей из их домика в вольере. Она и сейчас постоянно наблюдает за ними, когда они играют друг с другом, покидая укрытие.

Тигрята уже пробуют взрослую пищу. В их рацион входят говядина, курица, а также морские свинки и перепёлки. К трём месяцам вес каждого из новорождённых достиг десяти килограммов. Постоянно под контролем матери они будут до двухлетнего возраста, — цитирует Акулову сайт мэра Москвы.

Посмотреть на тигрят можно с 11:00 до 17:30 в центре воспроизводства во время экскурсий. Отмечается, что в Москве из этого потомства останутся один или два детёныша. Остальные поедут в ведущие зоопарки мира и РФ.

Как писал NEWS.ru, в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка родился детёныш викуньи. Малыш появился на свет днём 10 августа, уже через полчаса после родов он встал и побежал за своими сородичами.