В Минобороны назвали число излечившихся от коронавируса военных

https://static.news.ru/photo/46e4aa0c-c5fd-11ea-a7f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: мультимедиа.минобороны.рф

Более 7,7 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, в том числе за сутки выздоровели 92 человека. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах РФ нарастающим итогом увеличилась до 7706 человек, — говорится в бюллетене на сайте ведомства.

По данным на 14 июля, в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях выявлены 1206 человек с положительными результатами тестирования на COVID-19. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 267 человек.

Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, находящихся на лечении в 16 многофункциональных медицинских центрах Минобороны РФ, составляет 722 человека.

Как писал NEWS.ru, российские врачи за прошедшие сутки зарегистрировали 6248 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее количество заболевших достигло 739 947. Также за последние 24 часа от COVID-19 вылечились 8804 пациента. Всего с начала пандемии выздоровели 512 825 человек. Жертвами болезни за сутки стали 175 заболевших. В общей сложности в России зафиксировано 11 614 летальных случая.

К 14 июля число заболевших коронавирусом в мире достигло 13 006 764. Жертвами COVID-19 с момента вспышки инфекции стали 570 776 человек. Выздороветь смогли 7 163 038 человек. Антирейтинг возглавляют США, где зафиксированы 3 346 246 человек, заражённых коронавирусом. Следом идут Бразилия (1 864 681) и Индия (878 254). В этом списке Россия занимает четвёртое место.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.