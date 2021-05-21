В правительстве объяснили популярность отдыха за границей пропагандой

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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко считает, что россияне начали ездить на отдых за границу, потому что «попали под пропаганду». Такое заявление он сделал в ходе выступления на марафоне «Новое знание», который транслируется в Сети.

Почему-то 20 лет назад ваши мамы и папы поддались на пропаганду и начали ездить за границу, сформировались устойчивые привычки, когда в прекрасную инфраструктуру — когда всё включено — стали ездить на известные курорты, — объяснил он.

По его оценкам, ежегодно россияне только по путёвкам вывозят в другие страны $35 млрд. Он отметил, что «головная боль» правительства сейчас — сделать так, чтобы людям было интереснее путешествовать по популярным курортам России и оставлять свои деньги внутри страны.

Чиновник признал, что в целом туристическая инфраструктура в РФ «пока не дотягивает», но в Сочи «соответствует и даже превосходит».

Ранее СМИ сообщили, что запрет на авиасообщение между Россией и Турцией может быть снят 15 июня. Анкара 19 апреля ввела в стране полный локдаун из-за вспышки коронавируса. Все организации и учреждения прекратили свою деятельность, за исключением указанных в циркуляре МВД. Россия в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации приостановила авиасообщение с Турцией, а также с Великобританией и Танзанией. Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом не подтвердил информацию о том, что власти решили продлить приостановку авиасообщения России с Турцией до 30 июня.