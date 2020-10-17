В Госдуме выразили сомнение в надёжности Турции как союзника

https://static.news.ru/photo/52c56202-115d-11eb-8c73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Антикрымские заявления Турции показывают, что она ненадёжный союзник для России. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.

Таким образом он прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара никогда не признает Крым частью России. При этом Турция намерена поддержать крымских татар.

Турция последнее время, к сожалению, демонстрирует себя ненадежным союзником, занимая откровенно недружественную позицию по отношению к России и российскому Крыму, — цитирует РИА Новости Шеремета.

Он также повторил слова императора Александра III, что у России есть два союзника — армия и флот. Кроме того, Шеремет выразил сомнения, что Турция сможет прожить без российской поддержки.

Россия без турецких помидор проживёт, — добавил он.

Как писал NEWS.ru, сенатор Алексей Пушков заявил, что Эрдоган озвучил уже давно известную позицию Турции и тот факт, что он её постоянно озвучивает, говорит о невозможности союза Турции с Россией в принципе.