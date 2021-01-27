В Госдуме предложили отбирать животных у жестоких владельцев

https://static.news.ru/photo/2112e6c6-6081-11eb-be37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Государственной думы предложили изымать животных у жестоких хозяев. Об этом сообщил глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, Минюст поддержал идею о штрафах за неподобающее обращение с питомцами. В частности, жестокость будет караться взысканиями до 100 тысяч рублей, несоблюдение требований по содержанию животных — до 30 тысяч, а нарушения в приютах — до 50 тысяч. Кроме того, предлагается установить штрафы за использование запрещённых к содержанию животных, за нарушение требований к использованию животных в культурно-зрелищных мероприятиях и за работу зоопарков без лицензии, передаёт ТАСС.

Новые предложения будут оформлены в виде поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

Однако депутаты решили пойти дальше и задумались об изъятии питомцев у злых владельцев.

На сегодняшний день процедуры изъятия животных у живодёра нет, даже если факт нарушения доказан. И резонансными стали случаи, когда животное, над которым живодёр издевался, над которым он надругался, остаётся у этого же человека, поскольку нет процедуры изъятия, — рассказал Бурматов.

Кроме того, депутаты предложили распространить процедуру конфискации животных и на другие случаи нарушений обращения с животными. В том числе в случае содержания в квартирах и на балконах диких и экзотических животных, представляющих потенциальную опасность для окружающих. Как отметил Бурмистров, факт штрафа не успокаивает соседей таких отчаянных владельцев, поэтому конфискация вполне уместна.

Какая судьба ждёт конфискованных питомцев в дальнейшем, депутат не уточнил.

Как писал NEWS.ru, законопроект может поступить на рассмотрение парламента уже в начале весны 2021 года.