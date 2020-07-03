В Госдуме предложили именовать Путина «Владимиром-объединителем»

https://static.news.ru/photo/285291f0-bdf4-11ea-adb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров считает, что после реформы, направленной на восстановление отечества, президенту России обязательно нужен будет титул, который останется в веках.

Об этом парламентарий заявил в интервью «Говорит Москва». По его мнению, Владимира Путина можно будет называть Владимиром-объединителем, поскольку прошедшее недавно голосование — это согласие народа на восстановление страны в «границах» 1945 года.

Прошедшее недавно голосование — это только начало этого процесса и согласие народа на восстановление отечества в «границах» 1945 года. Поэтому, когда Владимир Владимирович этот процесс закончит, конечно, у него будет, что называется, титул в веках, как было в отношении лидеров России или Руси в их историческом прошлом. Это наша традиция, — отметил Фёдоров.

Он подчеркнул, что титул — это историческая оценка, и он должен быть привязан к результату, поэтому давать его нужно только после. По мнению Фёдорова, чтобы получить титул, необходима «отмена капитулянтских решений 1991-1993 годов и восстановление исторического тысячелетнего отечества, естественно, в суверенитете и в тех же границах».

Голосование по внесению изменений в Основной закон проводилось с 25 июня по 1 июля. Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, явка на голосовании составила 67,97%. Изменения в Конституции РФ поддержали 77,92% проголосовавших. Против высказались 21,27%.

О необходимости внесения поправок Путин заявил во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах. В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление президентских сроков Путина. Это позволит ему снова занять свой пост.

2 июля Центризбирком обнародовал предварительные итоги плебисцита. По результатам обработки 100% бюллетеней, за поправки высказались 77,92%, против изменений — 21,27%, следует из данных ЦИК. Свой выбор сделали 67,97% избирателей. Председатель комиссии Элла Памфилова заявила, что голосование продемонстрировало очень достойную явку.

На следующий день Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию России. Они вступят в силу 4 июля 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что глава комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников анонсировал масштабные изменения в российском законодательстве. По его словам, в ближайшее время потребуется изменить около сотни федеральных и конституционных законов, это необходимо, чтобы привести их в соответствие с нормами обновлённой Конституции.