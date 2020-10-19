В 41 регионе России превышен эпидпорог по заболеваемости ОРВИ

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Порог по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышен в 41 российском регионе, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Согласно данным ведомства, рост показателей с 12 по 18 октября фиксируется преимущественно среди взрослого населения. В частности, речь идёт о вирусах парагриппа, аденовирусах, РС-вирусах.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в настоящее время ситуация находится на контроле. Там также уточнили, что от гриппа привились свыше 38,9 млн граждан, передаёт «Москва 24».

Как писал NEWS.ru, ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что риск летального исхода возрастает при одновременном заражении коронавирусом и гриппом, так как инфекция протекает тяжелее.