Услуги ремонта и строительства в РФ стали самыми востребованными в августе

https://static.news.ru/photo/b3209da2-ece0-11ea-b0f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: NielsDK/imageBROKER.com/Global Look Press

В августе чаще всего россияне заказывали услуги по ремонту и строительству.

На этот сегмент рынка услуг пришлось 36% заказов сервиса, предлагающего пользователям различные бытовые и бизнес-услуги, сообщает ТАСС. По данным исследования, доля заказов в сфере ремонта и строительства выросла на 5 процентных пунктов по сравнению с предыдущим месяцем.

Наиболее популярными услугами в этой сфере стали отделочные работы (14% заказов), сборка и ремонт мебели (11%), сантехнические работы (10%) и вызов мастера на час (9%).

Второе место по популярности заняли курьерские доставки, их доля составила 10%. По 9% заказов пришлось на грузоперевозки, а также на помощь по хозяйству. В последней категории треть составили клининговые услуги, 9% связаны с работой по саду и 7% — услуги швеи.

Также в пятёрку самых популярных у россиян сфер услуг попал заказ «Виртуального помощника» (7%). Здесь чаще всего искали услуги копирайтера, переводчика, помощь в расшифровке аудио или по продвижению в Интернете, отмечается в сообщении.

Одни из самых востребованных категорий во время действия ограничений из-за пандемии, бьюти-услуги и услуги репетиторов, сейчас находятся лишь на 7-м и 13-м месте по популярности. Это может быть связано с тем, что ранее из-за закрытых салонов красоты пользователи активно вызывали мастеров на дом, — говорится в исследовании.

В YouDo добавили, что осенью ждут роста спроса на услуги репетиторов после окончания летних каникул.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в первом полугодии 2020 года жители России сократили расходы в среднем на 11,5 тысяч рублей.