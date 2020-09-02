Услуги ремонта и строительства в РФ стали самыми востребованными в августе

В августе чаще всего россияне заказывали услуги по ремонту и строительству.
На этот сегмент рынка услуг пришлось 36% заказов сервиса, предлагающего пользователям различные бытовые и бизнес-услуги,
Наиболее популярными услугами в этой сфере стали отделочные работы (14% заказов), сборка и ремонт мебели (11%), сантехнические работы (10%) и вызов мастера на час (9%).
Второе место по популярности заняли курьерские доставки, их доля составила 10%. По 9% заказов пришлось на грузоперевозки, а также на помощь по хозяйству. В последней категории треть составили клининговые услуги, 9% связаны с работой по саду и 7% — услуги швеи.
Также в пятёрку самых популярных у россиян сфер услуг попал заказ «Виртуального помощника» (7%). Здесь чаще всего искали услуги копирайтера, переводчика, помощь в расшифровке аудио или по продвижению в Интернете, отмечается в сообщении.
Одни из самых востребованных категорий во время действия ограничений из-за пандемии, бьюти-услуги и услуги репетиторов, сейчас находятся лишь на 7-м и 13-м месте по популярности. Это может быть связано с тем, что ранее из-за закрытых салонов красоты пользователи активно вызывали мастеров на дом, — говорится в исследовании.
В YouDo добавили, что осенью ждут роста спроса на услуги репетиторов после окончания летних каникул.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в первом полугодии 2020 года жители России сократили расходы в среднем на 11,5 тысяч рублей.
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