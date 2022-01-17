«Россия погибнет»: Резяпов напомнил о недопустимости межнациональной розни

Разжигание межнациональной розни и прочие конфликты с «этнической подоплёкой» — прямой путь к «гибели» РФ, заявил NEWS.ru председатель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов, комментируя конфликт в одном из автобусов Москвы — молодой человек, называвший себя дагестанцем, устроил скандал из-за отказа водителя остановиться в неположенном месте. Люди, находившиеся в салоне, попытались его успокоить, на что тот назвал их нацистами и пообещал «бить русских». Собеседник также отреагировал на инцидент в столичном метро, где мужчина пригрозил россиянам расправой. Соответствующий видеоролик опубликовал в своём Telegram-канале журналист «Комсомольской правды» Александр Коц.

Во-первых, разжигать межнациональную рознь недопустимо. Именно с неё начинается развал государства. Во-вторых, Россия сильно пострадала от международного терроризма, и подобные угрозы могут озвучивать либо не совсем адекватные люди, либо необразованные, кто никогда не общался ни с ветеранами боевых действий, ни с теми же ополченцами из Дагестана, вставшими в своё время с оружием в руках на пути боевиков, — подчеркнул Резяпов.

Эксперт также назвал противодействие терроризму и экстремизму в РФ одной из наиболее важных задач для обеспечения безопасности не только на государственном уровне, но и на общественном, с участием ветеранских организаций.

Эта работа зависит от нашей чёткой позиции, позиции политических партий, общественных и религиозных объединений, отдельных граждан. Считаю, что в нашей стране профилактика экстремистских и террористических проявлений должна рассматриваться как инструмент установления гражданского мира и объединения усилий граждан России в укреплении экономического и политического потенциала нашей страны, — считает Резяпов.

Накануне полиция задержала мужчину, который агрессивно высказывался в адрес других пассажиров в Москве. Дебошир находился в Калужской области. Автомобиль скандалиста был остановлен в Боровском районе. При задержании он не оказывал сопротивления. В ближайшее время дебошир будет доставлен в следственный отдел. Назначены необходимые судебные экспертизы, по факту происшествия заведено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти и вражды.

Речь идёт о распространившемся в соцсетях видеоролике, в котором молодой человек называет себя дагестанцем и вступает в конфликт с пассажирами московского автобуса. На инцидент уже обратил внимание глава Дагестана Сергей Меликов. Он заявил, что дать оценку поведению молодого человека должны правоохранительные органы, а сам он должен принести извинения.

Ранее сообщалось, что конфликт разгорелся, когда водитель отказался высадить мужчину в неположенном для остановки месте. Пассажир не принял отказа и принялся оскорблять водителя.