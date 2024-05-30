Умерла Анастасия Заворотнюк: реакция коллег, церемония прощания, похороны

Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни после продолжительной борьбы с раком головного мозга. Как на смерть артистки отреагировали коллеги и близкие, где состоится церемония прощания с ней?

Где пройдет прощание с Анастасией Заворотнюк

Сообщение о смерти Анастасии Заворотнюк разместили утром 30 мая в блоге актрисы, который ведут ее родные.

«Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку», — говорилось в сообщении.

Прощание с Анастасией Заворотнюк может пройти в Московском театре имени Олега Табакова, сообщает Telegram-канал Baza.

«Близкие актрисы планируют провести прощание в театре, где Заворотнюк играла до болезни. Анастасия играла в театре с 1993 года, среди ее ролей — Наденька из „Обыкновенной истории“ и Варя из „Страстей по Бумбарашу“, — пишет Baza.

Семья артистки пообещала предоставить информацию о церемонии прощания и похоронах Анастасии Заворотнюк к вечеру 30 мая.

Как родные Заворотнюк отреагировали на ее смерть

Как сообщает Telegram-канал Super, мать артистки Валентина Заворотнюк отказалась комментировать произошедшее, а когда ответила на звонок журналистов, плакала.

«Не могу сейчас ничего говорить», — сказала она.

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна, комментируя сообщения о смерти мамы, заявила, что всегда будет гордиться ею.

«Вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Очень горжусь, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой», — заявила Анна Заворотнюк.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анастасия Заворотнюк Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анастасия Заворотнюк Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Анастасия Заворотнюк Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Анастасия Заворотнюк Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press Анастасия Заворотнюк Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press Анастасия Заворотнюк Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк Фото: Андрей Любимов/Агентство «Москва» Анастасия Заворотнюк Фото: Андрей Любимов/Агентство «Москва» Анастасия Заворотнюк Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Анастасия Заворотнюк Фото: Агентство «Москва» Анастасия Заворотнюк в ледовом шоу «Щелкунчик» на Пушкинской площади Фото: Агентство «Москва» Анастасия Заворотнюк в ледовом шоу «Щелкунчик» на Пушкинской площади

Как коллеги Заворотнюк отреагировали на ее смерть

Телеведущий Оскар Кучера в интервью NEWS.ru заявил, что до последнего надеялся, что Анастасия Заворотнюк справится с болезнью.

«Мы давно не виделись, с момента ее болезни. Не подпускала никого. Очень грустно, очень грустно. Я надеялся, что она справится со всем этим делом, долго держалась. Расстроили вы меня с утра. Соболезную родным», — добавил он.

Актриса Екатерина Дубакина, сыгравшая Машу Шаталину в сериале «Моя прекрасная няня», в беседе с NEWS.ru назвала Анастасию Заворотнюк очень отзывчивым и трудолюбивым человеком.

«Она была очень отзывчивым человеком, трудолюбивым, ответственным. Никогда у нее не было звездной болезни. Очень тепло ко всем относилась, не показывала усталости, хотя, конечно, ей было сложнее всех. Раньше, в 2004-м, не было такого, что после 12-часового съемочного дня все сразу расходились или из ряда вон переработка. Бывало, что и до часа ночи процесс длился», — уточнила Дубакина.

Российский режиссер, актер и сценарист Эдуард Радзюкевич не нашел слов, когда узнал о смерти Заворотнюк.

«О, Господи... что-то вы меня накрыли... неожиданно... Извините, я сейчас ничего сказать пока не смогу. Как-то очень неожиданно. Извините», — отметил Радзюкевич в комментарии NEWS.ru.

Что говорят россияне о смерти Заворотнюк

Россияне в социальных сетях актрисы под новостью о ее смерти выразили свои соболезнования близким Заворотнюк, а также сообщили, что до последнего надеялись на лучшее и верили, что смогут увидеть ее на экране. Также они выразили сожаления, что младшая дочь артистки Мила, рожденная в 2018 году в браке с фигуристом Петром Чернышевым, будет расти без матери.

«Думали, что она сможет вылечиться. Как так? До сих пор не вериться, что после стольких лет борьбы она умерла»;

«Бедная Настя и ее родные, сложно это пережить. Такая красивая актриса была и будет всегда в наших сердцах и памяти»;

«Она была прекрасным человеком, замечательной актрисой. Всегда с запиранием смотрела, как она с мужем Петром Чернышевым каталась на льду. К сожалению, ее болезнь беспощадна», — отметили пользователи.

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