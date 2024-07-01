Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» Скончалась заслуженная артистка РСФСР Татьяна Тарасова

Фото: БДТ им. Г. А. Товстоногова

Татьяна Тарасова

Скончалась актриса Татьяна Тарасова, ей было 86 лет, сообщили в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова, где она служила. Причины смерти актрисы не называются. В БДТ выразили свои соболезнования семье и близким артистки.

На 87-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Татьяна Тарасова. Более 40 лет она посвятила БДТ, сыграв на сцене нашего театра около 30 ролей, — сказано в публикации.

Тарасова попала в труппу БДТ в 1966 году. В частности, она сыграла Аглаю в «Идиоте», унтер-офицерскую вдову в «Ревизоре» и Мирониху в «Последнем сроке». При этом телезритель мог видеть ее в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».

В конце июня ушел из жизни известный по роли в боевике «Голодные игры» актер Дональд Сазерленд, ему было 88 лет. Он умер в Майами после продолжительной болезни. Актер при жизни получил премии «Эмми» и «Золотой глобус» и запомнился фанатам образами злодеев, антигероев, романтических персонажей и наставников. За свою жизнь Сазерленд снялся более чем в 150 картинах, среди которых «Лучшее предложение», «Скотный двор», «Гордость и предубеждение», «Обычные люди» и «Аэропорт Кеннеди».

До этого стало известно о смерти актера театра и кино Михаила Мальченко в возрасте 77 лет. Причина смерти актера не раскрывается. Среди его наиболее известных ролей были персонажи в спектаклях «Собачье сердце», «Дядя Ваня», «Мадам Бовари», «Женитьба» и других.