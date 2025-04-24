«Удар по всей аренде»: риелтор о запрете сдачи жилья без согласия соседей Риелтор Барсуков: запрет на сдачу жилья без согласия соседей ударит по рынку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект, запрещающий сдачу жилья без согласия соседей, нанесет удар по рынку аренды, заявил NEWS.ru риелтор Константин Барсуков. По его словам, количество сдаваемых квартир уменьшится только формально, так как значительная часть арендодателей перестанут проводить сделки официально.

Сдача квартир снизится только официально, потому что люди перестанут сдавать жилье «вбелую». Этот законопроект на самом деле изначально больше был нацелен на краткосрочную аренду, но при этом он задевает массовую аренду, которая на 11 месяцев. У нас ее очень много. Мало кто на долгий срок заключает договоры. Поэтому удар будет по всей аренде. Соответственно, арендодатели просто уйдут в серую зону. Собираемость налогов резко упадет, в том числе и из-за этого законопроект не примут, — сказал Барсуков.

По словам риелтора, отслеживать получение согласий от соседей крайне сложно. На этом фоне, отметил Барсуков, любое ведомство понимает, что возникнет проблема.

Ранее сообщалось, что собственников квартир могут обязать получать письменное разрешение от соседей на сдачу помещения в аренду. Документ понадобится, если владельцы не заключают с арендаторами договор найма и не регистрируют его в установленном порядке.