Туроператоры рассказали о страхе россиян по бронированию зимних туров

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Российские туристы вяло бронируют поездки на отдых зимой из-за страха появления второй волны коронавируса. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В турагентствах практически остановились продажи туров в глубину. Бронирования на зиму идут весьма вяло, — говорится в сообщении «Вестника АТОР».

Многие туристы дезориентированы слухами в социальных сетях о возможности «повторного карантина».

Представители сети турагентств «1001 тур» заявили, что россияне практически не бронируют туры на зиму по России или в Турцию, максимальная глубина продаж составляет один месяц.

Нет понимания ни того, когда будут открыты границы, ни того, как будет складываться ситуация в самой России, — рассказал гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Эксперты отмечают, что в Сети распространяются слухи об якобы введении «повторных ограничений» с 20 сентября. Мкртчян считает, что динамика по бронированию улучшится после 20 сентября. В настоящее время глубина бронирования составляет в среднем семь дней.

Управляющий директор сети турагентств «Марселина Трэвэл» Георгий Погосов отмечает, что туристы боятся вновь потерять деньги. Они интересуются тем, смогут ли вернуться в Россию после 20 сентября. Погосов подчеркнул, что максимальная глубина продаж туров составляет десять дней, как внутри страны, так и за границу. Туристы принимают решение о поездке в самый последний момент.

Туроператоры отмечают, что зимние продажи туров активизируются в конце сентября. В настоящее время бронирования на зимнее время носит единичный характер. Наибольшей популярностью пользуются туры в Санкт-Петербург на новогодние даты, также туристы выделяют для отдыха зимой курорты Кавминвод и Красную поляну.

Туристы всё чаще начинают выбирать новогодние заезды и туры в даты зимних праздников. Большой интерес к новогодним экскурсионным турам по России, — заявили в компании ANEX Tour.

NEWS.ru писал, что на сентябрь было забронировано 60% южных туристических объектов. Об этом сообщили в АТОР.