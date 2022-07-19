Политолог объяснил, при каких условиях Турция нанесет удар по Греции Политолог Дюрре не исключил начало военных действий против Греции со стороны Турции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начнет военную операцию против Греции, если не успеет до выборов руководителя государства в июне 2023 года исправить ситуацию в экономике страны, предположил в разговоре с NEWS.ru политолог Икбаль Дюрре. Эксперт не исключил, что Анкаре понадобится победа, которую удастся «продать» электорату. Собеседник добавил, что сейчас республика старается вернуть былой авторитет в глазах США, но пока переговоры, главным образом по поставкам оружия и по курдам, не приносят результатов.

Дюрре отметил, что гипотетический вооруженный конфликт с Грецией Анкара начнет формально ради присоединения спорных островов в Эгейском море, «втихаря» занятых Афинами.

Если ближе к выборам у Эрдогана сложится мнение, что он точно проиграет, если ситуация в экономике не улучшится, если Эрдоган не найдет победу, например, в Сирии, которую он сможет продать электорату, то тут может наступить красная линия. <...> Речь пойдет о нескольких спорных островах в Эгейском море, занятых втихаря Грецией, хотя у них было нейтральное положение. Но в последние годы США поддерживают больше Грецию, а не Турцию, поэтому такой сценарий крайне маловероятен, но не исключен, — рассказал Дюрре.

Политолог предположил, что Анкара начнет именно ограниченную военную операцию против Афин, а не полномасштабную войну. Дюрре добавил, что на фоне «экстремальной ситуации» Эрдоган может выиграть выборы или перенести их. Эксперт добавил, что еще год назад вооруженный конфликт между двумя странам НАТО казался абсолютно невозможным.

Ранее Греция предупредила Турцию, что Афины дошли до «предела сдержанности и терпения» после «интенсивных турецких провокаций». Греки обвиняют Турцию не только в нарушениях воздушного пространства над Эгейским морем, но и в пролетах турецких истребителей над греческими островами. Впрочем, турецкая сторона этого и не отрицает. Более того, Анкара грозится пойти на еще более радикальные меры, если греки не прекратят нарушать статус демилитаризации островов в Эгейском море.