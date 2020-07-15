Треть работающих россиян допускают своё увольнение в ближайшие месяцы

Чуть больше трети работающих граждан России считают реальной перспективу лишиться работы из-за сокращения в ближайшие два-три месяца.
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Участникам исследования также задавался вопрос, удастся ли им с их квалификацией быстро найти новую работу в случае увольнения. Отвечали только занятые, то есть 51% от общего числа. 22% считают, что легко найдут новый заработок, 24% опасаются, что будут иметь с этим определённые проблемы. А 24% респондентов заявили, что владеют ещё одной или несколькими квалификациями, кроме той, по которой сейчас работают, и считают, что смогут легко найти работу по альтернативной специальности.
В случае потери работы большинство (32%) заявили, что будут искать новую преимущественно через знакомых, 30% будут в основном использовать специализированные сайты, только 15% готовы встать на биржу труда.
Опрос проводился в конце июня среди 1000 совершеннолетних граждан РФ.
Ранее социологический опрос показал, что большинство россиян считают высокую зарплату главным признаком идеальной работы. Как передавал NEWS.ru, так ответили 67% участников исследования.
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