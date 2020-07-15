Треть работающих россиян допускают своё увольнение в ближайшие месяцы

https://static.news.ru/photo/c328815c-c688-11ea-8621-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чуть больше трети работающих граждан России считают реальной перспективу лишиться работы из-за сокращения в ближайшие два-три месяца.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведённого фондом «Общественное мнение». 51% всех опрошенных работают. 16% респондентов, или более трети от всех занятых, заявили, что их могут уволить в ближайшие месяцы. Половина из этого числа считают такую вероятность высокой, другая половина полагает, что увольнение возможно, но маловероятно.

Участникам исследования также задавался вопрос, удастся ли им с их квалификацией быстро найти новую работу в случае увольнения. Отвечали только занятые, то есть 51% от общего числа. 22% считают, что легко найдут новый заработок, 24% опасаются, что будут иметь с этим определённые проблемы. А 24% респондентов заявили, что владеют ещё одной или несколькими квалификациями, кроме той, по которой сейчас работают, и считают, что смогут легко найти работу по альтернативной специальности.

В случае потери работы большинство (32%) заявили, что будут искать новую преимущественно через знакомых, 30% будут в основном использовать специализированные сайты, только 15% готовы встать на биржу труда.

Опрос проводился в конце июня среди 1000 совершеннолетних граждан РФ.

Ранее социологический опрос показал, что большинство россиян считают высокую зарплату главным признаком идеальной работы. Как передавал NEWS.ru, так ответили 67% участников исследования.