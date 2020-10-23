СМИ: первый замглавы Росгвардии Ченчик подал в отставку

https://static.news.ru/photo/7e5f27c4-1570-11eb-a28b-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Первый заместитель директора Росгвардии — начальник Главного штаба войск генерал-полковник Сергей Ченчик решил покинуть свой пост.
Причина такого решения в настоящий момент неизвестна.
Начальник Главного штаба войск Национальной гвардии РФ — первый заместитель директора ведомства генерал-полковник Сергей Ченчик подал в отставку, — рассказал журналистам ТАСС источник.
Информатор отметил, что отставки и назначения на эту должность происходят указом президента.
Ранее, как писал NEWS.ru, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал слухи о своём уходе из компании на новую должность, связанную с освоением Арктики. Он сообщил, что, конечно, любит Север, однако это вовсе не означает, что его назначают «начальником Арктики».
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