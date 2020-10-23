СМИ: первый замглавы Росгвардии Ченчик подал в отставку

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В ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России обсуждался вариант сокращения числа авиарейсов в Турцию. При этом полностью закрывать границы власти не планируют.

Также участники говорили о возможном увеличении числа рейсов в Арабские Эмираты. В ходе заседания оперштаба тема закрытия уже открытых направлений не обсуждалась, как и полного закрытия границ. Обсуждалось сокращение полётов...