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СМИ: первый замглавы Росгвардии Ченчик подал в отставку

23:41, 23 октября 2020 32
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Первый заместитель директора Росгвардии — начальник Главного штаба войск генерал-полковник Сергей Ченчик решил покинуть свой пост.

Причина такого решения в настоящий момент неизвестна.

Начальник Главного штаба войск Национальной гвардии РФ — первый заместитель директора ведомства генерал-полковник Сергей Ченчик подал в отставку, — рассказал журналистам ТАСС источник.

Информатор отметил, что отставки и назначения на эту должность происходят указом президента.

Ранее, как писал NEWS.ru, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал слухи о своём уходе из компании на новую должность, связанную с освоением Арктики. Он сообщил, что, конечно, любит Север, однако это вовсе не означает, что его назначают «начальником Арктики».

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