Священник рассказал, можно ли на Пасху освящать что-то, кроме яиц и куличей Протоиерей Лоргус: на Пасху можно освящать вино, мясо, сало, окорок и сыр

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Пасху можно освящать вино, мясо, сало, окорок и сыр, рассказал NEWS.ru протоиерей Андрей Лоргус. Он объяснил, что делают это не в церкви, а рядом, и для освящения таких продуктов есть специальная молитва.

Освещают не только яйца, пасхи творожные и куличи тестовые. Освящают все, в том числе изделия из не сырого мяса: окорок, колбаса. Сыры. Все это можно приносить, но не в церковь, а рядом, где освящают. На это есть специальные молитвы. Приносят вино, мясо, сало. И все это можно освящать, — сказал протоиерей.

Он добавил, что в число наиболее древних традиций входят освящение крашеных яиц и куличей из теста, а творожная пасха — чисто русская традиция, в других православных церквях такого нет.

Протоиерей также уточнил, что обычай посещать кладбище на православную Пасху не имеет отношения к Церкви. Подобная привычка у верующих выработалась в 1960–70-е годы при советской власти. По его словам, помянуть усопших можно через 10 дней после Пасхи — на Радоницу.

Ранее стало известно, что цены на ингредиенты для кулича по классическому рецепту выросли на 9,17%. В 2023 году стоимость всех продуктов составит около 183 рублей, тогда как в 2022 году кулич обходился в 168 рублей.