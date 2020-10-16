Столичный оперштаб рассказал, как школьники будут выходить с каникул

https://static.news.ru/photo/14c8bb6c-0f9f-11eb-bd39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Представители московского оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавируса объяснили, как и почему будут действовать новые ограничительные меры для школьников.

Отмечается, что в учебные заведения с 19 октября вернутся ученики 1-5 классов. Старшие будут заниматься в дистанционном формате, так как они заболевают гораздо чаще. Тем более, старшеклассникам проще адаптироваться к новым условиям.

Как рассказали в оперштабе, обучение младших будет осуществляться с соблюдением всех необходимых мер безопасности, детей с признаками болезни в школу пускать не станут. Кружки и секции продолжат проводить в очном формате для школьников одной параллели. Занятия в учреждениях дополнительного образования с 19 октября приостановят.

Старшеклассникам будут выдавать продуктовые наборы. Для этого их родителям нужно будет обратиться к классному руководителю. По поводу ситуации, при которой учитель младших классов ушёл на больничный, а замена не устраивает родителей, оперштаб сообщил следующее.

Класс по желанию родителей может перейти на дистанционное обучение и продолжить обучение со своим прежним педагогом, но в дистанционном формате, — передаёт телеканал «Москва 24».

В оперштабе добавили, что частным школам в столице рекомендовано принять меры, аналогичные тем, что приняты в государственных учреждениях.

Как ранее писал NEWS.ru, для учащихся младших классов в школах Москвы сохранятся группы продлённого дня после окончания расширенных осенних каникул, сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.