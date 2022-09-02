Стало известно, почему в детском саду Читы вручили грамоты с гербом Украины Источник: воспитатель детсада №73 в Чите искал летнюю тематику в Сети и не понял, что на грамоте герб Украины

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Воспитатель читинского детского сада № 73 скачал грамоты с изображением герба Украины — трезубцем — в Интернете, без злого умысла, рассказал NEWS.ru источник, знакомый с ситуацией. Он подчеркнул, что сотрудник учреждения «просто увидел летнюю тематику и не понял, что там размещён герб Украины». Собеседник добавил, что грамоты отпечатали в самом детском саду.

Воспитатель скачал грамоты в интернете. Без какого-либо злого умысла. Просто увидел летнюю тематику и не понял, что там размещён герб Украины. Печатались грамоты в самом детском саду, — отметил источник.

Накануне в СМИ появились публикации о вручении в одном из дошкольных учреждений грамот с гербом Украины — трезубцем, в материалах упоминались два детсада — 30-й и 73-й. В последнем инцидент комментировать отказались. В то же время в пресс-службе Министерства образования и науки Забайкальского края уточнили, что речь идет именно о детском саде № 73.

Ранее выпускникам школы № 22 в Серове выдали грамоты об окончании школы с гербом и флагом Украины. Их удостоились учащиеся 11 «А» класса. Сообщалось, что изготовлением грамот занималась классная руководительница.