Стало известно, на сколько вырастут оклады контрактников

https://static.news.ru/photo/38fb7954-eddd-11ea-9a05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оклады контрактников увеличатся с 1 октября. Минимальное повышение составит 489, а максимальное — 2344 рубля.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ, размещённый на федеральном портале проектов нормативных документов, денежное довольствие самого низкооплачиваемого контрактника — рядового вырастет на 489 рублей.

Лейтенант на должности командира взвода станет получать больше на 977 рублей, а полковник (командира полка) на 1287 рублей. Самое большое повышение оклада будет у заместителя министра обороны в звании генерал армии — 2344 рубля.

Учитывая, что от размеров окладов по воинским званиям и по должностям зависят многие надбавки, повышение для ряда военнослужащих будет ещё более ощутимым, — заявил агентству учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

Отмечается, что повышение денежного довольствия военнослужащих и силовиков в России утвердил 30 июня глава Кабмина Михаил Мишустин. В постановлении говорится, что с 1 октября 2020 года в 1,03 раза повышаются размеры окладов по воинским должностям и окладам воинским званиям военнослужащих-контрактников, росгвардейцев, полицейских, пожарных, таможенников и начальствующий состав органов фельдъегерской связи. Также оно коснётся призывников.

Ранее российское правительство постановлением от 13 июля 2020 года установило размеры месячных окладов в соответствии с занимаемыми воинскими должностями военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в ВС РФ, в две тысячи рублей.

Как писал NEWS.ru, выходное пособие призывникам, увольняемым с военной службы, будет уменьшено с двух до одного оклада и составит две тысячи рублей.