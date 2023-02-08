Собаки северных (ездовых) пород — хаски и маламуты — не предназначены для дрессировки в качестве сторожевых, превратить их в охранников практически невозможно из-за отсутствия территориального инстинкта, рассказал NEWS.ru ветеринар Богдан Галкин. Эксперт добавил, что четвероногие ориентированы на людей и агрессию проявляют почти всегда для самообороны.

По природе хаски и маламуты очень ориентированы на людей и проявляют агрессию в основном только для самообороны, нападение на человека практически исключено. Их вывели для тягловых упряжек, у них нет территориального инстинкта. Обе породы стайные и очень активные, требуют много внимания. Конечно, как в любых правилах, есть исключения. Есть люди, держащие их на привязи, утверждая, что получился вполне успешный охранник, но вам может так не повезти. Молодой активный пес «прямую обязанность» выполнять не станет, может от скуки разгрызть свою будку, вырыть огромную яму под забором и сбежать в неизвестном направлении, — объяснил Галкин.