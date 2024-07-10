Стало известно, как новые условия семейной ипотеки изменят стоимость жилья Риелтор Векшина: новые условия семейной ипотеки не особо изменят стоимость жилья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Новые условия семейной ипотеки не сильно изменят стоимость недвижимости, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» вице-президент Российской гильдии риелторов Екатерина Векшина. По ее словам, из-за нововведений увеличилось число категорий россиян, которые могут претендовать на участие в программе.

Из тех, кто раньше мог претендовать на семейную ипотеку, сейчас 90% заемщиков не могут этого сделать. Например, если раньше семья брала хотя бы один льготный кредит, то теперь они не могут подать документы на семейную ипотеку, согласно предварительным разъяснениям Минфина, — объяснила эксперт.

Риелтор отметила, что в Москве и области только одна компания-застройщик из 50 планирует использовать в своих проектах эскроу-счета. Это специальные счета в банках, на которых хранятся деньги, пока дом строится. Их наличие обязательно для применения семейной ипотеки.

Мы сейчас не видим, чтобы эта программа сильно влияла на формирование цен на рынке недвижимости. Особенно если речь идет о Москве и области. Условия составлены так, что перенаправляют спрос в регионы, — добавила Векшина.

Ранее в пресс-службе Министерства финансов страны сообщили, что срок действия льготной семейной ипотеки по ставке 6% годовых в России был продлен вплоть до 2030 года. На нее могут рассчитывать семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Ипотека предназначена для покупки квартиры или строительства собственного дома.