Стали известны подробности перевозки Навального в Берлин

https://static.news.ru/photo/8bed5c2a-e367-11ea-84ae-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Фонд Cinema for Peace, организовавший транспортировку Алексея Навального из Омска в Берлин, рассказал о низкой температуре, которая держалась у оппозиционера в Сибири. По данным фонда, осматривавшие политика немецкие врачи заявили о температуре тела 34,2 градуса.

В пресс-релизе Cinema for Peace приводятся новые детали о транспортировке Навального.

После целого дня дипломатических усилий на всех уровнях и подготовки собственного медицинского отчёта с чрезвычайно тревожными результатами и низкой температурой (тела) в 34,2 градуса мы, наконец, получили в 22.00 по местному времени решение перевезти пациента в пятницу ночью, — цитирует документ РИА Новости.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального не обнаружено. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минюст ФРГ подтвердил получение российского запроса о правовой помощи в связи с делом Алексея Навального. Представитель немецкого ведомства уточнил, что обращение Генпрокуратуры РФ было получено 27 августа. Согласно ему, речь идёт о передаче анализов и текущей диагностики оппозиционера. При удовлетворении запроса ответственной за процедуру станет берлинская Генпрокуратура.