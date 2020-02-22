https://static.news.ru/photo/0ad8de52-54ec-11ea-b80b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция незаконно задержала в порту Новороссийска специалистов Россельхознадзора, не дав им выполнять свои обязанности. Об этом заявили в ведомстве.

Отмечается, что в момент задержания сотрудники Россельхознадзора осуществляли государственный карантинный фитосанитарный контроль на территории одного из предприятий.

Задержание произведено сотрудниками Новороссийского ЛО МВД России на транспорте, — цитирует «Интерфакс» сообщение Россельхознадзора.

В ведомстве напомнили, что по закону должностные лица Россельхознадзора имеют право беспрепятственно посещать по предъявлении служебного удостоверения подкарантинные объекты для осуществления контроля. Таким образом, сотрудники ведомства не были допущены к выполнению своих должностных обязанностей в нарушение действующих норм, то есть незаконно. Это создало предпосылки к порче продукции и причинению убытков участникам внешнеэкономической деятельности.

Как сообщил NEWS.ru, в Россельхознадзоре не знали, что задержанная в Испании сотрудница Олеся Красилова находится в розыске.