Сотни человек эвакуировали из метро Петербурга

В связи с аварией в тоннеле петербургского метро с двух станций подземки эвакуировали больше 200 человек. Об этом рассказали в пресс-службе Петербургского метрополитена.

134 человека вывели со станции «Проспект Просвещения», ещё 118 человек — со станции «Парнас». Сейчас эвакуация завершена.

Никто не пострадал, — подчеркнули в ведомстве.

Причиной проведения эвакуации стал сбой движения поездов по второй (синей) ветке подземки. По данным службы, в тоннеле останавливался поезд с людьми. Пассажиров выводили через вагон, расположенный ближе всего к станции «Проспект Просвещения».

Сбой произошёл из-за пробоя кабеля в фидерной зоне в тоннеле станции «Парнас». В результате были закрыты станции «Удельная», «Озерки» и «Проспект Просвещения». Властям пришлось направить к ним бесплатный наземный общественный транспорт.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предположил, что московские власти в борьбе с коронавирусом могут пойти на закрытие метро. По его мнению, мэр Москвы Сергей Собянин может применить «китайскую модель», когда людям было запрещено выходить на улицу.