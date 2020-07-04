Соловьёв назвал Екатеринбург «городом бесов» после истории с отцом Сергием

https://static.news.ru/photo/af54df1c-be3c-11ea-b362-fa163e074e61_660.jpgВладимир СоловьёвФото: Alexander Chernykh/Russian Look/Global Look Press
Владимир Соловьёв в очередной раз назвал Екатеринбург «городом бесов» из-за истории со схиигуменом Сергием. Ведущий объяснил это отсутствием кафедрального собора в областной столице.
Но собор надо ещё «заслужить», отметил Соловьёв, а это сложно, так как город пережил расстрел царской семьи.
Капище есть, а кафедрального собора нет, — подытожил журналист в программе «Соловьёв LIVE».
Передача была посвящена скандальному захвату схиигуменом Сергием Среднеуральского монастыря. Именно «бесовством» Соловьёв и объяснил происходящие на Урале события.
Впервые наследниками бесов ведущий назвал жителей Екатеринбурга в мае прошлого года. Горожане протестовали против строительства храма на месте сквера в центре города. Тогда Соловьёв и дал екатеринбуржцам обидное прозвище, назвав их наследниками тех, кто расстрелял семью последнего российского императора и уничтожил Екатерининский собор. А на въезде в город позже некоторое время красовалась табличка «бесы».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Жириновский объяснил свои слова о «тупом и дебильном» населении Урала. Они, по словам политика, относились не ко всем жителям, а к «отдельным индивидуумам».