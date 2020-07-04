Соловьёв назвал Екатеринбург «городом бесов» после истории с отцом Сергием

https://static.news.ru/photo/af54df1c-be3c-11ea-b362-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/Global Look Press

Владимир Соловьёв в очередной раз назвал Екатеринбург «городом бесов» из-за истории со схиигуменом Сергием. Ведущий объяснил это отсутствием кафедрального собора в областной столице.

Но собор надо ещё «заслужить», отметил Соловьёв, а это сложно, так как город пережил расстрел царской семьи.

Капище есть, а кафедрального собора нет, — подытожил журналист в программе «Соловьёв LIVE».

Передача была посвящена скандальному захвату схиигуменом Сергием Среднеуральского монастыря. Именно «бесовством» Соловьёв и объяснил происходящие на Урале события.

Впервые наследниками бесов ведущий назвал жителей Екатеринбурга в мае прошлого года. Горожане протестовали против строительства храма на месте сквера в центре города. Тогда Соловьёв и дал екатеринбуржцам обидное прозвище, назвав их наследниками тех, кто расстрелял семью последнего российского императора и уничтожил Екатерининский собор. А на въезде в город позже некоторое время красовалась табличка «бесы».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Жириновский объяснил свои слова о «тупом и дебильном» населении Урала. Они, по словам политика, относились не ко всем жителям, а к «отдельным индивидуумам».