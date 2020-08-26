СМИ узнали, какие анализы провели Навальному в омской больнице

https://static.news.ru/photo/4be4936e-e7ef-11ea-a6ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Russian Look/яGlobal look Press

Врачи из омской больницы, в реанимацию которой был доставлен Алексей Навальный, рассказали об анализах, которые проводили пациенту. Всего их было 59 — это восемь биохимических исследований крови, 11 исследований кислотно-основного состояния крови.

Также блогеру провели шесть общих анализов крови, пять электрокардиограмм, 25 исследований уровня глюкозы, четыре общих анализа мочи. Уточняется, что самолёт экстренно приземлился в Омск в 08:40, а врачи приступили к реанимации Навального уже в 09:10, пишет «Коммерсант». На помощь местным врачам прибыли коллеги из Москвы.

Состояние оппозиционера резко ухудшилось, когда он летел из Томска в Москву. Пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш предположила, что его отравили. В больнице отметили, что это только одна из версий, в целом Наальный получает всю необходимую помощь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врачи из немецкой клиники Charité обратились к болгарским коллегам, так как считают, что российского политика Алексея Навального отравили веществом, которое похоже на то, которым отравили болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева. Мужчина, предположительно, был отравлен ядом «Новичок».