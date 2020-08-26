СМИ узнали, какие анализы провели Навальному в омской больнице

Врачи из омской больницы, в реанимацию которой был доставлен Алексей Навальный, рассказали об анализах, которые проводили пациенту. Всего их было 59 — это восемь биохимических исследований крови, 11 исследований кислотно-основного состояния крови.
Также блогеру провели шесть общих анализов крови, пять электрокардиограмм, 25 исследований уровня глюкозы, четыре общих анализа мочи. Уточняется, что самолёт экстренно приземлился в Омск в 08:40, а врачи приступили к реанимации Навального уже в 09:10,
Состояние оппозиционера резко ухудшилось, когда он летел из Томска в Москву. Пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш предположила, что его отравили. В больнице отметили, что это только одна из версий, в целом Наальный получает всю необходимую помощь.
Ранее NEWS.ru сообщал, что врачи из немецкой клиники Charité обратились к болгарским коллегам, так как считают, что российского политика Алексея Навального отравили веществом, которое похоже на то, которым отравили болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева. Мужчина, предположительно, был отравлен ядом «Новичок».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен