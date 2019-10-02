https://static.news.ru/photo/be7dbae8-e531-11e9-950a-fa163e074e61_660.jpg Вероника Скворцова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что переход на новую отраслевую систему оплаты труда медицинских работников, предполагающую фиксированный минимальный оклад в каждой квалификационной группе, займет не менее двух лет.

Переход на новую отраслевую систему оплаты труда потребует не менее двух лет и дополнительных средств. Особенно на втором этапе, после определения нормы нагрузки и выработки на одну ставку, — сказала министр на совещании, посвященном модернизации первичного звена здравоохранения.

По её словам, предварительную оценку финансовых затрат можно будет осуществить до сентября следующего года, а детализированную после завершения всех работ, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, о планах устроить забастовки против низких зарплат и переработок заявили работники скорой помощи в Пермском крае, Смоленской области и Карелии. Акции протеста прошли в Орле, Амурской области, Пензе и многих других городах.

Персонал Республиканской психиатрической больницы в Петрозаводске в начале августа жаловался на проблемы с начислениями стимулирующих выплат.

В июле депутат Госдумы Сергей Шаргунов сообщил, что прокуратура выявила нарушения трудовых прав работников больницы города Анжеро-Судженск Кемеровской области. На протяжении нескольких месяцев младшие медсёстры из этого медучреждения выступали против сокращений персонала и перевода их на должности уборщиц.