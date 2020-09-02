Синоптики рассказали о погоде в Москве и Подмосковье 2 августа

https://static.news.ru/photo/a276833a-ecd7-11ea-8812-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тёплой и местами облачной будет погода в столичном регионе днём 2 сентября, сообщает Гидрометцентр.

Днём воздух в Москве прогреется до +20...+22 градусов, а к ночи температура упадёт до +9 градусов. Ветер будет дуть с востока со скоростью 5–10 м/с, атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. В Подмосковье днём будет даже теплее, до +23 градусов, но ночью похолодает до +6 градусов.

Самым холодным за всю историю метеонаблюдений 2 сентября в Москве было в 1942 году, тогда дневная температура составила всего +1,9 градуса, а самым жарким — в 1995 году, в этот день воздух прогрелся до +28,7 градуса, информирует Метеобюро.

Как писал NEWS.ru ранее, лето 2020 года в Москве было нормальным, но на любителя. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что последний день лета стал самым жарким за последние 72 года метеонаблюдений. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1992 году.