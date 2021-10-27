«Синие ведёрки» попросили Собянина разрешить работу шиномонтажей в локдаун

Координаторы движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов и Юлия Каблинова попросили мэра Москвы Сергея Собянина разрешить шиномонтажам и станциям техобслуживания работать в локдаун в связи с необходимостью подготовки автотранспорта к зимнему сезону. Текст обращения передали в распоряжение NEWS.ru сами активисты.

Они призвали градоначальника исключить данные предприятия из перечня подлежащих закрытию на период нерабочих дней. Авторы послания подчеркнули, что состояние техники в холодный период года играет крайне важную роль в безопасности дорожного движения. Кроме того, в переходный период от осени к зиме возникают ситуации, когда дорожное покрытие обледеневает и несвоевременная смена шин на зимние может привести к аварийным ситуациям, считают Шкуматов и Каблинова.

Также закрытие пунктов шиномонтажа в сезон может привести к их фактическому банкротству, так как этот вид малого бизнеса живет по принципу «день год кормит». В сезон смены резины шиномонтажи формируют финансовый резерв, который позволяет им работать в межсезонье с доходами меньше себестоимости оказываемых услуг. Если этот сезон выпадет из доходов пунктов шиномонтажа, то многие предприятия малого бизнеса будут вынуждены закрыться, что приведёт к увеличению безработицы и снижению поступления налогов в городской бюджет, — резюмировали координаторы «Синих ведёрок».

На закрытые «шиномонтажки» обратил внимание журналист и автор YouTube-канала «Редакция» Алексей Пивоваров. На своей официальной странице в Instagram он отметил, что не все мастерские прекратили работать на период «полулокдауна».

Они (шиномонтажки. — NEWS.ru) не все закрылись, но те, что открыты, работают нелегально. И это при том, что сейчас как раз тот момент, когда нужно переобуваться на зимнюю резину либо рисковать на скором гололеде. Надеюсь, эту регуляцию скоро отменят, потому что альтернатива «ковид или ДТП» не выглядит очень убедительной, — заявил Пивоваров.

В Москве из-за напряжённой ситуации с коронавирусом вступил в силу режим нерабочих дней, который продлится до 7 ноября. Чтобы не допустить распространения заболевания, власти города ввели ряд санитарных ограничений.

Так, в нерабочие дни в Москве будут работать только продуктовые магазины, аптеки и точки, где продают не менее 30% товаров первой необходимости. Остальные смогут реализовывать товар дистанционно, в том числе при помощи доставки. В театры и музеи будут пускать только по QR-кодам и с расчётом на 50-процентную наполняемость залов.