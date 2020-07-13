Силовики задержали москвичей, которые хотели поговорить с Собяниным

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Общественный деятель Дмитрий Сараев рассказал о задержании жителей Курьяново, которые хотели поговорить мэром города Сергеем Собяниным. Градоначальник посетил район на открытие станции МЦД Курьяново.

Местные жители хотели задать вопросы политику, однако на место приехали полицейские, начали проверять у всех документы, а затем отвели людей в автозак, передаёт Regnum.

Причём задержали даже мать с маленьким ребенком, возрастом 3−4 года. Привезли в ОВД Печатники, хотя они документы показали, ничего незаконного не делали, ждали Собянина, чтобы поговорить с ним, — подчеркнул Сараев.

Депутат муниципального округа Печатники Сергей Власов рассказал, рассказал, что задержанные выступают против строительства Юго-Восточной хорды и заранее готовились к встрече с мэром. Они хотели приехать к месту открытия на раскрашенном микроавтобусе, который припарковали в 500 метрах от него.

Однако, когда активисты прибыли к транспортному средству, выяснилось, что у него проколоты шины. Кроме того, в двигатель автомобиля налили неизвестную жидкость. Люди начали вызывать эвакуатор, когда к ним подъехали силовики, которые их задержали.

Основание такое — поступило много звонков на «02» о том, что подозрительное скопление людей у подозрительного автомобиля. Нас привезли в ОВД, сидим тут и не понимаем, что нам вменяют. Все прошли в автозак добровольно, потому что у нас тут одни женщины, кроме меня. Всё было культурно, без насилия. Я думаю, задержание напрямую связано с тем, чтобы активистов нейтрализовали на время открытия станции МЦД, — добавил он.

Жители хотели спросить у Собянина, почему активистов рабочей группы при Мосгордуме не пускают на склон с ядерными отходами.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в зону прокладки ЮВХ попадает могильник радиоактивных веществ — урана и тория, которые из-за строительных работ могут быть подняты на поверхность. Прекратить строительство требовала и организация экологов Greenpeace.

В Москомархитектуре подтвердили, что часть Юго-Восточной хорды вместе с мостом через Москву-реку пройдёт в районе Москворечье-Сабурово, где захоронены радиоактивные отходы урановых и ториевых руд. При этом в ведомстве подчеркнули, что участки со старыми радиоактивными отходами затронуты не будут, писал NEWS.ru.