Силовики снова пришли с обыском в офис «Открытой России»

https://static.news.ru/photo/155c8064-c507-11ea-8f7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/polinanem/Global Look Press

Координатор «Открытой России» Татьяна Усманова рассказала, что в офис общественной организации пришли сотрудники правоохранительных органов. Они пытались попасть в помещение.

По её словам, сотрудники ожидают адвокатов, передаёт РБК.

Там сотрудники, которые звонят и стучат в дверь. Мы ждём адвокатов, — рассказала она.

Позднее адвокат «Правозащиты Открытки» сообщил журналистам издания, что силовики ушли из офиса организации, но остались в здании. В ГУ МВД по столице заявили, что у них нет информации о происходящем.

9 июля силовики приходили с обыском в офис «Открытой России». До этого Следственный комитет провёл обыски у координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова, а также в офисе редакции. Им заявили, что следственные действия ведутся в рамках дела ЮКОСа 2003 года.

Кроме того, рано утром силовики пришли к муниципальному депутату Юлии Галяминой. Вместе с Усмановой они были участниками кампании «Нет!», выступающей против поправок в Конституцию. У депутата забрали всю технику, теперь её хотят допросить в качестве свидетеля по делу ЮКОСа.

По словам адвоката Галяминой Михаила Бирюкова, речь идёт о финансировании деятельности оппозиции за счёт средств, похищенных в 2003 году при приватизации ООО «Апатит».

Обыск также прошёл в томской квартире координатора «Правозащиты Открытки».

Основатель ЮКОСа Михаил Ходорковский был дважды приговорён по делу о хищении акций при приватизации комбината «Апатит» в 1994 году и уклонении нефтяной компанией ЮКОС от налогов в 2003 году. В 2013 году его помиловали. После освобождения Ходорковский уехал из России и перезапустил созданную в 2002 году организацию «Открытая Россия». У её сотрудников ранее не раз проходили обыски по делу ЮКОСа.

Как ранее писал NEWS.ru, российский президент Владимир Путин назвал Ходорковского жуликом, который окружён преступниками. На это миллиардер ответил, что уступает российскому лидеру в жульничестве.