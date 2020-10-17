«Сибирский тигр»: журналист из США восхитился советскими снайпершами

https://static.news.ru/photo/30846992-109d-11eb-9e94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Автор американского портала Warfare History Network Фил Циммер написал статью, в которой выразил восхищение женщинами-снайперами, которые принимали участие во Второй мировой войне.

Журналист в публикации рассказал, что в СССР их обучали действовать налегке, а в арсенале молоденьких девушек были только снайперская винтовка Мосина-Нагана с патронами, лопата и походный набор. Статья посвящена боевому пути Розы Шаниной, которая уничтожила 75 немецких офицеров и солдат и погибла в 20 лет в бою в Восточной Пруссии. Шанина тогда пыталась спасти раненого офицера.

Шанина была миловидна, как котёнок, однако она была еще и опасна, как сибирский тигр, — отметил Циммер.

На фронте 20-летнюю девушку враги боялись как огня. Однако, как отмечает журналист, она была одной из более чем двух тысяч женщин, которых обучили этому сложному военному ремеслу.

Снайперам в СССР, как рассказал Циммер, не разрешали вести дневники, чтобы враг не смог взять оттуда какую-либо важную для себя информацию, но Роза личные записи всё-таки делала.

Борьба за счастье других — содержание моего счастья. Если нужно для общего счастья погибнуть, то я готова к этому, — призналась Шанина за две недели до гибели.

Другими опасными снайпершами, которые вселяли ужас в фашистов, были Нина Петрова и Людмила Павличенко, которая уничтожила более 300 военных вражеской армии. А вот Петрова и вовсе была медсестрой, а снайперским искусством овладела только в 48 лет, но великолепно проявила себя на поле боя.

Как писал NEWS.ru, американское Министерство обороны ищет компанию, которая сможет поставить Пентагону полноразмерные макеты советского оружия для военной базы Форт-Беннинг в штате Джорджия.