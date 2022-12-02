В Архангельской области потребовали запретить игрушки «Хагги-Вагги» Администрация Архангельской области потребовала у школ запретить игрушку «Хагги-Вагги»

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В школы Архангельской области разослали письма с требованием запретить детскую игрушку «Хагги-Вагги» (Huggy Wuggy), созданную по персонажу-антагонисту компьютерной хоррор-игры Poppy Playtime, поскольку она является «субъектом психологического воздействия на детей и прививает чуждые российскому обществу идеи», сообщает Telegram-канал «(Не)занимательная антропология». Согласно информации канала, это письмо подписано Еленой Молчановой, которая занимает должность уполномоченного при губернаторе Архангельской области по правам ребенка.

Из текста письма следует, что Молчановой поступают сообщения о недопустимости распространения персонажа Хагги-Вагги и подобных ему в качестве детской игрушки и соответствующий вопрос уже поднимался в ходе педагогического совета в августе этого года.

Идеологическое и психологическое воздействие на граждан ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая культивирование отрицания идеалов крепкой семьи, брака, многодетности, разрушение традиционной семьи, — говорится в сообщении.

В письме также говорится, что педагогический совет не согласен с позицией ряда психологов и других специалистов, которые твердят, что игрушка не несет в себе никакого вреда, поскольку все зависит от ситуации, в которой будут обыграны роли этих персонажей.

По сюжету хоррор-игры Хагги-Вагги является главным злодеем, представленным в виде гигантской ожившей синей куклы антропоморфного телосложения с широкой улыбкой, украшенной рядом острых зубов и большими глазами. В процессе игры геймеры спасаются от Хагги-Вагги.

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