Сбербанк начал проверку после секс-скандала с участием сотрудников

https://static.news.ru/photo/df17d04e-c5c9-11ea-88ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Сбербанк начал внутреннюю проверку после сообщений пользователей социальной сети о домогательствах со стороны сотрудников компании. Об этом сообщили в пресс-службе финансово-кредитной организации.

В контексте этих сообщений Сбербанк упоминался как работодатель. Разумеется, мы сразу обратили на это внимание. Мы категорически не приемлем насилия в любой форме и в адрес кого бы то ни было. В настоящее время по данной информации проводится внутренняя проверка, — цитирует РБК заявление Сбербанка.

Ранее, как писал NEWS.ru, пользователи Twitter начали делиться историями о домогательствах со стороны мужчин, работающих в российских компаниях. Журналистка Виктория Кузьменко 13 июля рассказала на своей странице в соцсети, что шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков стал свидетелем изнасилования девушки в собственной квартире. После публикации разоблачений Простаков покинул свой пост, признав вину в «неподобающем поведении».

Вслед за этим в многочисленных сообщениях стали всплывать имена других известных российских журналистов, замешанных в секс-скандале. В домогательствах обвинили и ещё одного сотрудника СМИ — спецкора «Таких дел» и главреда самиздата moloko plus Павла Никулина. О неподобающем поведении журналиста написала в Сети пользовательница под ником valya_de.

Выяснилось, что склонял девушек к интиму и руководитель проектов Сбербанка Сергей Миненко, который ранее работал в изданиях Men's Health Russia, «Мел», «Газета.Ru», «Известия». Бывшие коллеги рассказали , что он неоднократно хвастался видео, которые делал во время занятий сексом с девушками, не знающими о скрытых камерах в его квартире.

Другой сотрудник Сбербанка, SMM-менеджер Руслан Гафаров также оказался замешан в секс-скандале. Его в изнасиловании обвинила пресс-секретарь Центра фотографии имени братьев Люмьер Валерия Шабельникова. Об этом она также написала в Twitter. Девушка рассказала, что Гафаров изнасиловал её два года назад на вечеринке. После того как пост увидели в Сети, Гафаров принёс ей извинения. Параллельно с обвинениями в его адрес выступили и другие девушки.