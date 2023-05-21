Скончавшийся супруг певицы Дианы Гурцкаи замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко был замечательным человеком, призналась в беседе с NEWS.ru экс-солистка группы «Фабрика» Сати Казанова. Она высказала слова сожаления в связи с трагедией.
Мне очень жаль. Я, во-первых, не знала, что это произошло. Я несколько раз с ним встречалась, замечательный был человек, как я его видела. Больше ничего сказать не могу, — заявила певица.
21 мая стало известно, что Петр Кучеренко скончался на 47-м году жизни. По словам коллег, чиновнику стало плохо на борту самолета, летящего с Кубы в Россию. Самолет совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, однако спасти Кучеренко не удалось. Точная причина его смерти не называется. Представители ведомства принесли соболезнования родным и близким умершего.
Выпускник Российского университета дружбы народов (РУДН), Кучеренко был помощником депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, c 2006 по 2010 год — адвокатом Московской областной коллегии адвокатов, с 2007 по 2012 год преподавал в альма-матер.
С 2012 года он руководил аппаратом комитета Совфеда по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества, а в 2020-м был назначен замминистра науки и высшего образования, с 2021 года стал еще и статс-секретарем. В 2005 году Кучеренко женился на певице Диане Гурцкае, в 2007 году у них появился сын.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Певица Диана Гурцкая с супругом Петром Кучеренко на праздновании своего дня рождения
Фото: Михаил Фомичев/ИТАР-ТАСС
Молодожены Диана Гурцкая и Петр Кучеренко принимают поздравления во время празднования свадьбы
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Диана Гурцкая и ее муж Петр Кучеренко на концерте, посвященном 70-летию Лейлы Адамян
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Певица Диана Гурцкая (в центре на втором плане) с мужем, адвокатом Петром Кучеренко (второй справа на втором плане) на заседании Совета Федерации РФ
Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press
Официальный представитель Совета Федерации в Конституционном суде Петр Кучеренко, 2016 год
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Адвокат Петр Кучеренко и его жена певица Диана Гурцкая во время географического диктанта Русского географического общества в Шуваловском корпусе МГУ им. М. Ломоносова