Сати Казанова: муж Дианы Гурцкаи был замечательным человеком

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Петр Кучеренко

Скончавшийся супруг певицы Дианы Гурцкаи замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко был замечательным человеком, призналась в беседе с NEWS.ru экс-солистка группы «Фабрика» Сати Казанова. Она высказала слова сожаления в связи с трагедией.

Мне очень жаль. Я, во-первых, не знала, что это произошло. Я несколько раз с ним встречалась, замечательный был человек, как я его видела. Больше ничего сказать не могу, — заявила певица.

21 мая стало известно, что Петр Кучеренко скончался на 47-м году жизни. По словам коллег, чиновнику стало плохо на борту самолета, летящего с Кубы в Россию. Самолет совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, однако спасти Кучеренко не удалось. Точная причина его смерти не называется. Представители ведомства принесли соболезнования родным и близким умершего.

Выпускник Российского университета дружбы народов (РУДН), Кучеренко был помощником депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, c 2006 по 2010 год — адвокатом Московской областной коллегии адвокатов, с 2007 по 2012 год преподавал в альма-матер.

С 2012 года он руководил аппаратом комитета Совфеда по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества, а в 2020-м был назначен замминистра науки и высшего образования, с 2021 года стал еще и статс-секретарем. В 2005 году Кучеренко женился на певице Диане Гурцкае, в 2007 году у них появился сын.