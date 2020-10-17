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Стало известно о состоянии выброшенных матерью из окна девочек

15:12, 17 октября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое детей пяти и восьми лет, которых их мать, по предварительным данным, выкинула из окна четвёртого этажа одного из домов в Саратове, находятся в стабильно тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как рассказали в надзорном ведомстве, сначала мама девочек столкнула их с окна четвёртого этажа одного из многоэтажных домов на Ново-Астраханском шоссе, а потом ранила себя в грудь. Все трое находятся в больнице. Следователи возбудили в отношении женщины дело о покушении на убийство двоих детей.

Дети в стабильно тяжёлом состоянии, у матери непроникающие ранение, — сказала собеседница РИА Новости.

Прокурор области Сергей Филипенко поручил начать проверку, а на место трагедии уже выехал его заместитель. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил принять все меры по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим и подробно разобраться в причинах трагедии.

Как писал NEWS.ru, на станции Улан-Удэ нашли живого младенца в пакете.

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