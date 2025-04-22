Румяные блины с припеком из грибов — обалденный завтрак за 10 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим румяные блины с припеком из грибов и сочного зеленого лука! Нет ничего уютнее, чем стопка горячих блинов с хрустящей корочкой и ароматной начинкой! Эти блины с грибным припеком — идеальный вариант для сытного завтрака или душевного ужина. Секрет в том, что начинка запекается прямо в тесте, создавая восхитительный вкусовой ансамбль.

Для теста взбейте 2 яйца с щепоткой соли и столовой ложкой сахара, добавьте 500 мл молока комнатной температуры. Постепенно всыпьте 200 г муки, чтобы не было комочков, влейте 2 столовые ложки растопленного сливочного масла. Тесто должно получиться как жидкая сметана. Для припека мелко нарежьте 200 г шампиньонов, обжарьте с луком до золотистого цвета, в конце добавьте пучок рубленого зеленого лука.

Разогрейте сковороду, смажьте растительным маслом. Налейте тонкий слой теста, сразу посыпьте грибной начинкой, когда низ подрумянится — переверните. Готовые блины смажьте сливочным маслом для аромата. Подавайте со сметаной или домашним соусом на основе сливок. Хрустящие края, нежная серединка и пикантный припек из грибов с луком — это вкуснота, от которой невозможно оторваться!

Ранее сообщалось, как приготовить хрустящие яблочные драники на завтрак.