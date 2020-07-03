РПЦ: речи схиигумена Сергия не имеют никакого смысла

https://static.news.ru/photo/5eb58384-bd67-11ea-897d-fa163e074e61_660.jpg Схиигумен Сергий Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Лишённый сана схиигумен Сергий (Романов) — «косноязычный человек», Московская патриархия удивлена, что его «ничтожные и бессмысленные речи могут на кого-то действовать», заявил заместитель управляющего делами патриархии епископ Савва (Тутунов).

Романов — это косноязычный человек с совершенно безумным, пустым набором слов. Единственное, чем он может брать — это... эмоциональностью. При чтении текстов, вышедших из его уст, не возникает ничего, кроме недоумения тем, что кто-то может вообще всерьёз это воспринимать, — написал в своём Telegram-канале епископ Савва.

В качестве примера «бессмыслицы» священнослужитель привёл высказывание схимонаха Сергия о том, что «80 тысяч фашиствующих хабадников взяли в железные тиски все народы мира, через Талмуд, каббалу, Интернет напрямую общаясь с Сатаной». По словам епископа Саввы, «скорбеть и беспокоиться стоит о нескольких сотнях прельщённых несчастных».

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда также прокомментировал сложившуюся ситуацию, передаёт РИА Новости.

Всё очень точно владыка написал. Жаль (и удивительно), что такие ничтожные и бессмысленные речи могут на кого-то действовать. И ещё очень жаль, что человек, когда-то принявший схиму, не имеет смирения и не может покаяться, — написал Легойда.

Как писал NEWS.ru, суд Екатеринбургской епархии принял решение лишить схиигумена Сергия священного сана. Он не явился на третье заседание церковного суда. На первое заседание 16 июня схиигумен пришёл с заранее заготовленной речью, произнес её и ушёл. Заседание 26 июня он пропустил.

Заседание началось в 12:00 по местному времени. Перед началом судебного процесса к зданию епархии пришли порядка 50 сторонников клирика, чтобы оказать ему моральную поддержку. Также на месте дежурят представители полиции и отряды Государственного реестра казачьих общин. К началу суда схиигумен так и не появился.

Отец Сергий (Николай Романов) — один из самых скандальных клириков. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в Бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время испанки.

В июне схиигумена Сергия подвергли церковному суду, отстранили от богослужений и предписали оставить возглавляемый им монастырь после серии резких заявлений с критикой действий руководства РПЦ и государственных органов власти во время пандемии COVID-19. Среди прочего, он назвал патриарха Московского и всея Руси Кирилла гонителем христианской веры. Священнослужитель отказался покинуть свою обитель и 16 июня забаррикадировался в ней со сторонниками.

17 июня стало известно, что Сергий решил уладить конфликт и помириться с митрополитом Екатеринбургским Кириллом. Схиигумен попросил журналиста передать митрополиту букет цветов. Однако уже 19 июня священнослужитель вернулся к активному противостоянию церковным властям — он выпустил видеоролик, где призвал всех руководителей РПЦ сложить свои полномочия.

Кроме того, на клирика из-за его публичных высказываний заведено административное дело по ч .9 ст. 13.15 КоАП РФ «Распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений». Рассмотрение в суде назначено на 7 июля.

Ранее NEWS.ru писал, что схиигумен Сергий заявил, что отказывается покидать основанный им Среднеуральский женский монастырь после лишения его церковным судом сана.

Кроме того, он призвал организовать народный поместный собор для суда предателей и изменников родины среди руководства страны. Мужчина также попросил соратников встать на защиту обители, где «игуменьей является Пресвятая Богородица».