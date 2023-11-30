Росстат планирует улучшить метод подсчета дохода пенсионеров с 1 декабря

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Росстат намерен усовершенствовать методику учета пенсионеров и уровня их доходов, рассказал агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский. По его словам, данное изменение поможет специалистам ведомства оценить нагрузку по пенсионным выплатам как в масштабах страны, так и в региональном разрезе. Предполагается, что методика подсчета будет усовершенствована с 1 декабря.

Экономист напомнил, что 17 ноября 2023 года был подписан приказ Росстата, регламентирующий некоторые формы статистического наблюдения. В частности в нем фигурируют методы «N94 Пенсии» и «Пенсии-Н», которые отражают данные о неработающих российских пенсионерах. Метод «94 Пенсии-Р» же позволяет специалистам Росстата следить за количеством работающих пенсионеров.

Формы статистического наблюдения, генерируемые Росстатом по пенсионному учету, позволяют точнее оценить нагрузку по выплатам в рамках макроэкономической модели, а также в региональном разрезе, — рассказал Гиринский.

Благодаря полученным данным правительство страны сможет рассчитать индексацию пенсионных выплат в пределах региона или федерального округа. Отмечается, что все формы представляются в территориальные управления Социального фонда РФ.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб ранее заявила, что в России начнет действовать новый порядок индексации пенсий. По ее словам, они будут увеличиваться дважды в год. Так, с 1 февраля пенсии будут повышаться на уровень реальной инфляции, а с 1 апреля — на уровень роста реальных доходов.