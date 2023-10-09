Россияне оценили возможное влияние войны в Израиле на СВО Более четверти россиян уверены в скором окончании СВО из-за войны в Израиле

Фото: МО РФ

Эскалация палестино-израильского конфликта может отразиться на ходе российской спецоперации на Украине, считают участники опроса, проведенного KP.RU. Так, 27% участников исследования высказали мнение, что на фоне войны в Израиле Запад может забыть об Украине, что приблизит победу России в СВО.

Как пишет издание, при этом 23% респондентов, напротив, выразили опасения, что Россию могут попытать втянуть еще в один конфликт. Еще 10% опрошенных полагают, что сложившаяся ситуация позволит России усилить свою роль в решении мировых проблем.

Россия не имеет к этому никакого отношения, и России этот конфликт не нужен, поэтому она сделает все, чтобы усадить стороны за стол переговоров, — поделился мнением один из респондентов.

Минимум опрошенных (3%) сочли, что на Ближнем Востоке в результате палестино-израильского обострения усилит свое влияние США, в то время как Россия потеряет союзников, если предпримет неверные шаги.

В то же время 37% участников опроса полагают, что конфликт Израиля и Палестины никак не отразится на России.

Россия в конфликт не вмешивается никак. Там обе стороны сами виноваты, поэтому намерение кого-то поддерживать может повредить России, — считает респондент.

Опрос был проведен среди 9100 подписчиков сайта KP.RU в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber.

Ранее посол Тель-Авива в России Александр Бен Цви признал, что наступление ХАМАС было допущено из-за ошибок израильской стороны. Он отметил, что как только конфликт завершится, специальная комиссия будет проводить расследование.