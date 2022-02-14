Россиянам объяснили снижение стоимости на авиабилеты

За минувший год цены на авиабилеты в Кипр, Грузию и ОАЭ значительно снизились из-за того, что увеличилось количество авиакомпаний, занимающихся перевозкой по этим направлениям, объяснила Мария Ушакова, руководитель секции выездного туризма Российского союза туриндустрии и глава агентства «Арт Тревел». По её словам, чем больше рейсов и перевозчиков, тем ниже цена на билет, пишет АБН.

Если сравнивать с прошлогодними показателями, когда единичным авиакомпаниям было разрешено осуществлять международные рейсы, по остальным направлениям их число сегодня заметно выросло. Чем больше рейсов и перевозчиков, которым разрешено их выполнять, тем ниже цены, это касается прямых и чартерных рейсов, — заверила Ушакова.

Она подчеркнула, что год назад цена на билеты по указанным направлениям была слишком высокой. Сейчас же стоимость снизилась из-за закономерного процесса на туристическом рынке. Ушакова считает, что говорить о снижении цен в период отпусков пока рано.

Всё будет зависеть от оперштаба, количества разрешённых рейсов, наличия чартеров. На цены влияет не столько сам турпоток, сколько эпидситуация и число открытых для туристов стран, — резюмировала эксперт.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что россияне не отказываются от авиабилетов в другие страны, несмотря на текущую обстановку с распространением штамма «омикрон». По его словам, люди приспособились к новым условиям, а коронавирус не является более решающим фактором.