Россиян предупредили о популярных способах обмана при просмотре квартиры

В рамках купли-продажи жилья собственники квартир зачастую стараются скрыть от возможных покупателей недостатки своей недвижимости, в том числе перепланировку, шум и неблагоприятную социальную среду. Как распознать обман, рассказали действующие риелторы в интервью РИА Недвижимость

Так, по словам специалистов, при просмотре жилья нужно как следует осмотреть подходы к квартире. И если потенциального покупателя стараются как можно быстрее провести внутрь, не давая задержаться на лестнице или в тамбуре, следует насторожиться. Есть шанс, что продавец пытается скрыть неадекватных соседей или асоциальное окружение.

Также риелторы рекомендуют избегать покупки квартиры в домах, где явно видно плохое состояние подъезда, имеют место неприятные запахи, разбитые окна, грязь, расписанные стены и шприцы на полу.

Иногда от покупателей стараются скрыть, что в квартире постоянно будет шумно: например, неподалёку проходит трамвайная линия. Чтобы это не стал очевидно, просмотр стараются проводить днём, когда привычный городской фон скрадывает звуки.

Саму квартиру эксперты советуют внимательно осмотреть, в первую очередь, на наличие перепланировок. Если они есть, следует требовать разрешительные документы. Если перепланировка не была согласована, это ведёт, как минимум, к штрафу или к штрафу и восстановлению исходного состояния квартиры за свой счёт.

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