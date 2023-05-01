Российская телеведущая вычислила мошенника с помощью вопроса про Крым Телеведущая Кудрявцева вычислила позвонившего ей с Украины мошенника вопросом про Крым

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская телеведущая Лера Кудрявцева сумела раскрыть телефонного мошенника, звонившего ей с Украины, задав ему вопрос о принадлежности Крыма. Видео разговора телеведущая опубликовала в своем Telegram-канале.

На видео мошенник связывается с Кудрявцевой и сообщает, что ее личные данные стали общедоступными из-за утечки из коммерческих банков. Он утверждает, что с ее счета списываются средства и на нее оформляются кредиты.

Скажите, а Крым чей? — спросила Кудрявцева, вызвав смущение мошенника.

В ответ на это мошенник ответил: «Пока ваш, Российской Федерации». И пообещал, что в конечном итоге Украина «вернет его себе».

Ранее руководитель аналитического центра по защите информации Владимир Ульянов призвал россиян не вступать с телефонными мошенниками в дополнительные разговоры и не «играть» с ними, пытаясь вывести на чистую воду. По его мнению, те могут оказаться обидчивыми и даже попытаться отомстить. Эксперт отметил, в последствии телефонный номер неудавшейся жертвы могут использовать в качестве подставного, чтобы он высвечивался на экране у следующих собеседников. Также мошенники могут внести контакт «обидчика» в спам-базы, и тогда гражданина замучают всевозможные обзвоны и рекламные предложения.