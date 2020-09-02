Роспотребнадзор разрешил преподавателям вузов старше 65 лет работать очно

https://static.news.ru/photo/cc4fea8e-ed13-11ea-b608-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Ограничения на очную работу преподавателей вузов старше 65 лет сняты Роспотребнадзором. Об этом заявили в пресс-служба ведомства.

Изменения были внесены в «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях высшего образования».

Теперь с учётом изменений педагогические работники в возрасте старше 65 лет, а также сотрудники с хроническими заболеваниями могут выполнять свои служебные обязанности по согласованию, — говорится в сообщении.

В ведомстве приняли решение изменить рекомендации после улучшения эпидемиологической обстановки в стране. В Роспотребнадзор также обращались представители Министерства культуры РФ и Ассоциации учебных заведений искусства и культуры.

NEWS.ru писал, что начало очных занятий в школах и вузах не увеличит заболеваемость коронавирусной инфекцией. Об этом заявила главный государственный санитарный врач столицы, руководитель московского управления Роспотребнадзора Елена Андреева. Она убеждена, что студенты и школьники не должны дать резкого роста заболевания. Андреева подчеркнула, что все московские учителя перед учебным годом сдали тесты на коронавирус.