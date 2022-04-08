Роскомнадзор заблокировал сайт журнала «Дискурс», сообщается в Telegram-канале издания. Команда «Дискурса» заявила, что редакции не поступало никаких предупреждений от РКН, и им неизвестны причины блокировки.

Роскомнадзор заблокировал сайт «Дискурса» в России. Это вопиющая несправедливость и юридический абсурд, — говорится в сообщении.

Редакция «Дискурса» назвала решение РКН «антиконституционным» и выразила готовность оспорить его в суде. Команда журнала отметила, что в Конституции РФ «гарантируется свобода массовой информации», а «цензура запрещается».

Но ничем иным как цензурой противоправную блокировку самиздата назвать нельзя. Власти запретили «Дискурс», чтобы лишить читателей доступа к независимому медиа и голосам сотен авторов, — указывается в сообщении журнала.

C начала военной операции на Украине Роскомнадзор заблокировал несколько российских СМИ. Под блокировку, в частности, попали издания The Village и TJournal. Причиной стал новый закон о дискредитации российских военных. Кроме того, РКН заблокировал несколько иностранных СМИ. Среди них «9 канал» и «Вести Израиля», белорусское «Еврорадио» и эстонская газета Postimees, а также сайт расследовательской группы Bellingcat (исполняет функции иностранного агента).