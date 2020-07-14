Ролик с пытающимся дать взятку Ефремовым хотят приобщить к делу о ДТП

https://static.news.ru/photo/0813c386-c5c0-11ea-a764-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Адвокат Александр Добровинский намерен попросить суд о приобщении к делу о видео, на котором актёр Михаил Ефремов пытается дать взятку инспектору ДПС сразу после ДТП, в котором погиб Сергей Захаров.

Если эта запись уже есть в материале, то я приобщать её не буду. Если её нет и она попала каким-то образом в СМИ, то я попрошу у канала разрешение и запись и буду ходатайствовать о её приобщении, — сказал юрист телеканалу «360».

По мнению адвоката, голос на записи действительно принадлежит Ефремову.

Адвокат актёра Эльман Пашаев, в свою очередь, утверждает, что запись фейковая. Он полагает, что ролик был сделан путём монтажа.

Вы же знаете, как техника развита, моим голосом можно говорить всё что угодно, а видео на месте сняли, продали и потом сделали монтаж, — цитирует его телеканал.

По словам Пашаева, если бы попытка подкупа действительно имела место, то по данному факту уже было бы возбуждено уголовное дело.

Видео, на котором Ефремов разговаривает с сотрудником ДПС и предлагает ему взятку, было показано в эфире программы «60 минут». Позднее оно появилось также в Telegram-канале телеведущей Ольги Скабеевой.

Как писал NEWS.ru, в полиции заявили, что попыток дачи взятки со стороны актёра не было. Данные об этом отсутствуют в протоколе, который заполнял автоинспектор. Однако подлинность ролика, на котором Ефремов просит его отпустить и обещает потом заплатить все деньги, подтвердили. В полиции предположили, что артист плохо осознавал произошедшее, был уверен в несерьёзности аварии и надеялся отделаться штрафом.

Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей.

В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сейчас актёр помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет колонии.